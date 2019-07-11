Генпрокуратура РФ признала «Всемирный конгресс украинцев» «нежелательной» организацией
Источник: Генпрокуратура РФ
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Канадская неправительственная организация Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») признана «нежелательной» в России, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В прокуратуре заявили, что работа организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ.
На сайте «Всемирного конгресса украинцев» сказано, что организация выступает координатором для украинских общин в разных странах мира.
Генпрокуратура РФ может признать «нежелательной» иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России.