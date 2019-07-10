В УВД по ЗАО из-за дела Ивана Голунова отстранены от работы пять человек

В управлении МВД по ЗАО Москвы из-за дела Ивана Голунова были отстранены от службы пять человек.

Это следует из ответа начальника штаба ГУ МВД по Москве Сергея Попова на запросы граждан в связи с уголовным преследованием Голунова; документ опубликовал, в частности, эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил об отстранении на время проверки сотрудников полиции, задержавших Голунова, еще 11 июня. Сколько именно человек были отстранены, он не уточнил. Позже стало известно, что от работы отстранен начальник оперативников Андрей Щиров.

В задержании Ивана Голунова 6 июня участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.