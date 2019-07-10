Сотрудник Росстата уволился после 45 лет службы из-за преждевременной публикации данных об инфляции

Руководитель обработки статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился по собственному желанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Министр экономического развития Максим Орешкин, отметили в ведомстве, «был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем», которые в том числе привели к преждевременной публикации данных об инфляции.

Евгений Сычев уволился после того, как 8 июля Росстат опубликовал раньше запланированного времени данные об инфляции за июнь.

Евгений Сычев работал в центре обработки статистической информации Росстата с 1974 года, с 2000 года он руководил центром.