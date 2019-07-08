ЦБ выложил данные об инфляции. Глава Минэкономразвития назвал публикацию преждевременной и попросил провести расследование

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что попросит провести служебное расследование из-за публикации данных об инфляции на сайте Центробанка до их запланированного выхода на сайте Росстата.

«Это абсолютно недопустимо», — сказал министр.

В Центробанке заявили, что не видят необходимости в расследовании, поскольку данные об инфляции были в открытом доступе на сайте Росстата с утра. Обычно соответствующее сообщение появляется там в 16:00 мск, пишет «Интерфакс».

Согласно опубликованным 8 июля данным, в июне инфляция в России замедлилась до 4,7% в годовом выражении по сравнению с 5,1% в мае. По сравнению с маем 2019 года инфляция в июне оказалась нулевой; такой показатель в истории России был зафиксирован впервые, пишет «Интерфакс».

«Ведомости» пишут, Орешкин уже не в первый раз за последнее время вступает в конфронтацию с Центробанком — в начале июня он поспорил с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной на Петербургском международном экономическом форуме, а позже критиковал заявления ЦБ.

Обновление. В Росстате сообщили, что данные об уровне инфляции по ошибке опубликовали раньше времени. Это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений», которое внесло данные в Единую базу статистической информации до того, как их подтвердили.