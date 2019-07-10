РБК: Huawei ведет переговоры о сотрудничестве с производителями процессоров «Эльбрус» и операционной системы «Альт»

Китайская компания Huawei ведет переговоры о сотрудничестве с российскими технологическими компаниями МЦСТ и «Базальт СПО». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, с МЦСТ Huawei обсуждает создание совместного предприятия; китайская компания предположительно хочет использовать процессоры «Эльбрус» на своем оборудовании. Переговоры с «Базальт СПО» касаются лицензирования ОС «Альт» для использования на компьютерах и серверах Huawei.

Факт переговоров с Huawei подтвердил РБК Сергей Овчинников, владелец производителя оборудования для оперативно-розыскных мероприятий и информационной безопасности «Норси-Транс». По его словам, за его компанию предлагали 100 миллионов долларов. «На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно», — сказал он.

Собеседники РБК в индустрии считают, что Huawei хочет использовать это сотрудничество прежде всего для собственного продвижения на российском рынке, а не для массового использования на своем оборудовании.

В начале июня стало известно, что Huawei купила права на технологии российского разработчика систем распознавания лиц «Вокорд».

Huawei — один из крупнейших производителей смартфонов в мире. На Западе компанию подозревают в сотрудничестве с китайскими властями. В мае стало известно, что США собираются ввести санкции против Huawei, запретив американским компаниям сотрудничать с ней без разрешения.