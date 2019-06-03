Huawei приобрела технологии и часть команды российского разработчика систем распознавания лиц «Вокорд»
Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика систем распознавания лиц «Вокорд», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Большая часть команды «Вокорда» также перешла в Huawei, сообщает издание.
Huawei приобрела компанию «Игл софтлаб», которую «Ведомости» связывают с «Вокордом» через учредителей и миноритарных акционеров.
Сумма сделки, по неподтвержденным данным, составила 40-50 миллионов долларов. Один из опрошенных газетой экспертов отметил, что в России Huawei могла бы приобрести стартап в сфере распознавания лиц в десятки раз дешевле, чем в США. Заинтересовать китайскую компанию могли разрабатываемые «Вокордом» HD-камеры с умными функциями, заявил другой эксперт.
Об интересе Huawei к «Вокорду» в январе писал «Коммерсант».
Huawei — один из крупнейших производителей смартфонов в мире. На Западе компанию подозревают в сотрудничестве с китайскими властями. В мае стало известно, что США собираются ввести санкции против Huawei, запретив американским компаниям сотрудничать с ней без разрешения. Это может привести к тому, что на смартфонах Huawei не будет приложений Google и будет ограничена возможность обновлять Android.