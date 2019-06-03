Huawei приобрела технологии и часть команды российского разработчика систем распознавания лиц «Вокорд»

Китайская компания Huawei купила права на технологии российского разработчика систем распознавания лиц , пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Большая часть команды «Вокорда» также перешла в Huawei, сообщает издание.

Huawei приобрела компанию «Игл софтлаб», которую «Ведомости» связывают с «Вокордом» через учредителей и миноритарных акционеров.

Сумма сделки, по неподтвержденным данным, составила 40-50 миллионов долларов. Один из опрошенных газетой экспертов отметил, что в России Huawei могла бы приобрести стартап в сфере распознавания лиц в десятки раз дешевле, чем в США. Заинтересовать китайскую компанию могли разрабатываемые «Вокордом» HD-камеры с умными функциями, заявил другой эксперт.

Об интересе Huawei к «Вокорду» в январе писал «Коммерсант».

Huawei — один из крупнейших производителей смартфонов в мире. На Западе компанию подозревают в сотрудничестве с китайскими властями. В мае стало известно, что США собираются ввести санкции против Huawei, запретив американским компаниям сотрудничать с ней без разрешения. Это может привести к тому, что на смартфонах Huawei не будет приложений Google и будет ограничена возможность обновлять Android.