На Красной площади задержали участников акции против преследования крымских татар

На Красной площади в Москве задержаны семеро активистов, устроивших акцию против преследования крымских татар. Об этом сообщает «Дождь».

У участников акции были плакаты «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы», «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму».

«Дождь» сообщает, что задержаны были не все участники акции — некоторые из них покинули Красную площадь.

Акция была приурочена к рассмотрению Верховным судом России 11 июля апелляции на одно из крымских «дел Хизб ут-Тахрир», по которому четверо крымских татар были осуждены по статье об участии в террристической организации.

В Крыму после присоединения к России подвергаются преследованию предполагаемые участники мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической, но легально действует на Украине. По данным организации «Крымская правозащитная группа», в рамках дел против мусульман в Крыму лишены свободы более 60 человек.