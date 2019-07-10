Илья Яшин провел депутатский прием в Москве, стоя на крыше машины

Илья Яшин, возглавляющий муниципалитет Красносельский в Москве, провел депутатский прием у входа в управу Красносельского района, где располагается избирательная комиссия. На встречу с ним, по оценке «Новой газеты», пришли 200-250 человек.

Илья Яшин выступил перед собравшимися, стоя на крыше автомобиля. Как говорят очевидцы, Яшин назвал встречу «самым массовым депутатским приемом».

Участники встречи потребовали, чтобы избирком допустил Яшина до выборов в Мосгордуму.

На записи проекта Sota.Vision, который провел прямую трансляцию встречи, видно, что возле здания управы дежурила полиция. О задержаниях не сообщалось.

Яшин провел депутатский прием у избирательной комиссии, поскольку, по его словам, «избирком пытается забраковать множество подписей» в его поддержку, чтобы не допустить до выборов.

По результатам опроса «Левада-центра», Илья Яшин лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по . За него готовы проголосовать 17% опрошенных (33% от тех, кто собирается пойти голосовать и определились с выбором).

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.