Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал поместье во Флориде, купленное у Трампа

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал за 108 миллионов долларов поместье в Палм-Бич, Флорида, сообщает местное издание The Real Deal, специализирующееся на новостях о недвижимости.

Бизнесмен разделил поместье на три части и продал по отдельности. Первый участок ушел за 34,3 миллиона долларов в 2016 году, второй — за 37 миллионов в 2017 году. О продаже третьего участка за 37,2 миллиона долларов стало известно 8 июля. Представитель Рыболовлева подтвердил факт завершения сделки, сообщает РБК.

Рыболовлев заработал на продаже 13 миллионов долларов. В 2008 году он купил поместье в Палм-Бич у бизнесмена Дональда Трампа за 95 миллионов долларов. Сам Трамп купил его в 2004 году за 41 миллион долларов.

Знакомый семьи Рыболовлева рассказал РБК, что бизнесмен купил поместье у Трампа вместе с супругой Еленой, но после того, как та подала на развод, поместье попало под арест в рамках бракоразводного процесса. Несколько лет оно пустовало, затем Рыболовлев снес особняк, а землю поделил на три участка.

Сделка о продаже поместья, заключенная между Дональдом Трампом и Дмитрием Рыболовлевым, была объектов внимания американских СМИ из-за ее российского следа. В феврале 2018 года сенатор Рон Вайден попросил Минфин США проверить сделку о продаже поместья. Об итогах проверки не сообщалось. Трамп и Рыболовлев утверждали, что никогда не встречались друг с другом.