Американский сенатор потребовал проверить продажу поместья Трампа российскому бизнесмену

Сенатор Рон Вайден обратился в Минфин США с просьбой предоставить документы по сделке о продаже поместья, принадлежавшего Дональду Трампу, российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.

В 2004 году, говорится в обращении Вайдена, Трамп приобрел поместье в Палм-Бич, штат Флорида, за 41,35 миллиона долларов. Через четыре года недвижимость была продана компании, владельцем которой является Рыболовлев, за 95 миллионов долларов.

«Крайне важно, чтобы Конгресс проследил за этими деньгами и провел тщательное расследование любых возможных случаев отмывания средств или других незаконных финансовых операций между президентом, его партнерами и Россией», — заявил Вайден.

Поместье в Палм-Бич, указывает CNN, позже было разделено компанией Рыболовлева на три части, две из которых были проданы за 37 миллионов долларов и 34,34 миллиона долларов соответственно.

Трамп ранее публично признавал факт продажи поместья Рыболовлеву по значительно более высокой цене, чем он купил его сам. И Трамп, и Рыболовлев подчеркивали, что речь идет исключительно о бизнесе, и друг с другом они никогда не встречались.