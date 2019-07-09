В Кентукки начался массовый мор рыбы из-за утечки виски при пожаре на складе Jim Beam

При пожаре на складе производителя алкогольных напитков Jim Beam в американском штате Кентукки произошла утечка виски, которая вызвала массовый мор речной рыбы. Об этом сообщает местное издание Courier Journal.

Алкоголь попал в реки Кентукки и Гленнс-Крик. Он вызвал падение уровня кислорода в воде, что и привело к массовой гибели рыбы. Точный ущерб пока неизвестен, но погибнуть могли тысячи особей, заявили в департаменте охраны дикой природы правительства Кентукки.

Чтобы насытить кислородом воду в пострадавших реках, используются устройства для аэрации. Для людей утечка виски и мор рыбы опасности не представляют, предупредили власти Кентукки. Они собираются оштрафовать производителя виски за ущерб окружающей среде.

Сообщается, что пятно алкоголя в реке Кентукки достигло 28 километров в длину. Оно движется в сторону более крупной реки Огайо, где, как ожидается, должно раствориться.

Jim Beam — самый продаваемый в мире бренд бурбона (американского кукурузного виски). Он был основан в 1795 году.

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки произошел ночью 3 июля. В результате оказались уничтожены 45 тысяч бочек виски.