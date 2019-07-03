В Кентукки при пожаре на складе Jim Beam сгорели 45 тысяч бочек виски

В американском штате Кентукки произошел пожар на складе производителя алкогольных напитков Jim Beam. В результате инцидента оказались уничтожены 45 тысяч бочек виски.

Пожар начался в ночь на 3 июля и продолжался более восьми часов, сейчас пожарные заканчивают проливку последних горящих участков. Его причиной, по предварительным данным, могла стать молния.

Компания в официальном сообщении заявила, что сгорел «относительно молодой виски» и что инцидент никак не повлияет на отгрузки поставщикам. Сумму ущерба в компании не называли, однако Bloomberg оценивает ее в диапазоне от 90 до 300 миллионов долларов.

Jim Beam — самый продаваемый в мире бренд бурбона (американского кукурузного виски). Он был основан в 1795 году.