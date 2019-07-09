Студентов Уральского университета заперли в здании на пять часов из-за встречи с Путиным. Одна из студенток упала в обморок

В Екатеринбурге одной из студенток Уральского федерального университета стало плохо во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Студентов собрали в здании в 14 часов по местному времени, их встреча с президентом должна была начаться в 14:30. В итоге она началась только в 19 часов, до этого времени ФСО не разрешала собравшимся покинуть территорию.