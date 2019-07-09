Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет на экраны в 2020 году. Фильм расскажет о сопернике Чувака в игре в боулинг

Дистрибуторская компания Screen Media объявила, что купила права на фильм «The Jesus Rolls» — спин-офф киноленты 1998 года «Большой Лебовски» братьев Коэнов. Как сообщает IndieWire, фильм выйдет на экраны в начале 2020 года.

Режиссером, автором сценария и исполнителем главной роли стал актер Джон Туртурро. В «Большом Лебовски» он сыграл Хесуса Кинтану, фаната боулинга и главного соперника команды Чувака Лебовски. Его можно вспомнить по этой сцене:

The Big Lebowski — Jesus Scene (1080p) WAusJackBauer

«The Jesus Rolls», по описанию Туртурро, рассказывает о глупости мужчин, которые пытаются лучше понять женщин. По словам режиссера, фильм начинается с того, что его герой Хесус Кинтана выходит из тюрьмы, где он сидел по обвинению в педофилии. Кроме Туртурро главные роли исполнили Бобби Каннавале (сериал «Третья смена») и Одри Тоту («Амели»).

Фильм «The Jesus Rolls» снят в 2016 году, но, как сказал режиссер, монтаж киноленты занял больше времени, чем ожидалось. Первоначально фильм назывался «Going Places».

Братья Коэн, авторы «Большого Лебовски», в съемках фильма не участвовали, но они одобрили участие Туртурро в дальнейшем исследовании персонажа Хесуса Кинтаны, отмечает Deadline.

«Большой Лебовски» — восьмой фильм братьев Джоэла и Итана Коэнов. Криминальная комедия рассказывает историю Джеффри Лебовски по прозвищу Чувак (Джефф Бриджес), чья жизнь меняется после того, как гангстеры принимают его за миллионера-однофамильца.