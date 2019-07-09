Путин не поддержал введение санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин не поддержал предложение депутатов Госдумы ввести «в связи с антироссийскими провокациями» санкции против Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, он «не стал бы этого делать именно из уважения к грузинскому народу». «Ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что бы их осложняло», — сказал он.

Президент России также не поддержал инициативу депутатов Госдумы о привлечении к уголовной ответственности журналиста Георгия Габунии, который выступил с оскорбительной речью в его адрес.

«Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал Путин.

Российско-грузинские отношения обострились в конце июня после того, как в Тбилиси прошли антироссийские протесты из-за визита делегации из РФ в местный парламент. Россия в ответ ввела ограничения на авиаперевозки между странами. 7 июля журналист Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» произнес минутную оскорбительную нецензурную речь в адрес Владимира Путина.