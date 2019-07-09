Первое издание «Евгения Онегина» продали на аукционе за 467 тысяч фунтов

Первое издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина продали на торгах Christieʼs за 467,2 тысячи фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукционного дома. лота из трех книг составлял 120-160 тысяч фунтов.

Представитель Christieʼs сообщила РИА Новости, что на торги выставили библиографическую редкость, поскольку в комплект входило издание первой главы романа в оригинальном переплете.

Всего на торги «Золотой век русской литературы» выставили более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции.