Мэрия Москвы опросит жителей города о качестве ритуальных услуг

Мэрия Москвы объявила тендер на проведение соцопроса об отношении жителей города к рынку ритуальных услуг. На эти цели власти города планируют потратить более 1,1 миллиона рублей, следует из конкурсной документации на сайте гозакупок.

Тендер, на который обратили внимание «Ведомости» и издание Baza, был объявлен 26 июня.

В ходе опроса власти города рассчитывают узнать отношение людей к мерам, принимаемым для развития сферы ритуальных услуг, а также проанализировать основные проблемы в этой области.

Исследование рынка ритуальных услуг, отмечает Baza, власти Москвы заказывают уже не в первый раз. Например, в 2017 году его по заказу департамента СМИ и рекламы мэрии проводил университет «Синергия» (подробнее о работе этой организации читайте на «Медузе»).

Расследованиями, связанными с рынком ритуальных услуг занимался журналист «Медузы» Иван Голунов, которого в начале июня ложно обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Голунов связывал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе в Москве и Московской области.

Расследование Ивана Голунова «Кто владеет московскими кладбищами» вышло на «Медузе» и еще более 30 российских и западных СМИ 1 июля. За сутки его прочитали более полутора миллиона раз.