ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро россиянке, покинувшей страну из-за преследований бывшего бойфренда. Полиция отказывалась ей помогать

Европейский суд по правам человека присудил 20 тысяч евро гражданке России Валерии Володиной, которая была вынуждена покинуть страну из-за бездействия правоохранительных органов. Володина обращалась в полицию из-за преследований бывшего бойфренда.

Суд признал российские власти виновными в нарушении статей Европейской конвенции по защите прав и свобод, запрещающих бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и дискриминацию. Помимо компенсации, ЕСПЧ присудил Володиной 5875 евро судебных издержек. РИА Новости отмечает, что это первое решение ЕСПЧ, связанное с бытовым насилием в России.

Бывший бойфренд преследовал Володину с 2016 года. Он несколько раз нападал на нее, избивал и угрожал. Полиция долгое время отказывалась возбуждать уголовное дело.

В 2018 году дело возбудили — по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за публикации интимных фотографий женщины с ее взломанной страницы в соцсети. После того как СК отказался избрать для подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий, Володиной пришлось покинуть страну.