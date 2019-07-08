Трамп отказался иметь дело с послом Великобритании после утечки его телеграмм. В них президента США назвали некомпетентным

Президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что Соединенные Штаты «больше не будут иметь дело» с британским послом в Вашингтоне Кимом Дарроком.

Трамп в своем твите также назвал «хорошей новостью» то, что у Великобритании скоро будет новый премьер-министр.

Трамп сделал такое заявление после того, как газета Daily Mail процитировала выдержки из дипломатических телеграмм Кима Даррока, направленных в Великобританию. В них Даррок, в частности, называл Трампа некомпетентным и ненадежным, а его администрацию — «исключительно неработоспособной».

Пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что работа послов состоит в том, чтобы предоставлять «честные и неприкрашенные мнения», но Мэй «не согласна с суждением». Представитель премьера также назвал неприемлемой утечку дипломатических сообщений.