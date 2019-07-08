Британский министр извинится из-за утечки писем посла в США. В них Дональд Трамп назван ненадежным и некомпетентным

Министр торговли Великобритании Лиам Фокс, который сейчас находится с рабочим визитом в США, принесет извинения в связи с утечкой писем британского посла в Вашингтоне Кима Даррока. Об этом Фокс заявил в эфире радио BBC, пишет Reuters.

«Я попрошу прощения за то, что наши государственные служащие и представители нашего политического класса не оправдали ожиданий, которые мы или США возлагаем на их поведение», — заявил Фокс. Он намерен извиниться перед дочерью и советником президента США Иванкой Трамп, с которой у него запланирована встреча.

6 июля The Daily Mail процитировала выдержки из дипломатических телеграмм, которые направлял в правительство Великобритании посол в США Ким Даррок. В них он называл американского президента Дональда Трампа некомпетентным и ненадежным, а его администрацию — «исключительно неработоспособной». Источник в правительстве Великобритании подтвердил CNN подлинность писем.

Британский МИД начал расследование утечки телеграмм. Трамп, комментируя инцидент, заявил, что Даррок «сослужил плохую службу Великобритании» и что власти США не являются «большими фанатами этого человека».