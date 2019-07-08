Семья из Курска отсудила у Минфина два миллиона рублей за утерянный клад. Он пропал при перевозке из полиции

Ленинский районный суд Курска обязал Минфин РФ выплатить местным жителям Александру и Галине Снегиревым чуть менее 2,2 миллиона рублей за найденный ими клад, который пропал при перевозке из полиции в .

Как сообщает местный телеканал 46ТВ, в Минфине и МВД выступали против того, чтобы семье Снегиревых выплатили компенсацию за клад, поскольку тот утерян.

Александр Снегирев несколько лет назад во время ремонта частного дома нашел 260 золотых монет Российской империи. Полиция изъяла клад, после чего по решению суда монеты отправили в запечатанной коробке в Гохран. Когда коробку вскрыли в Москве, монет в ней не оказалось — вместо них внутри лежали три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Следственный комитет в сентябре 2018 года возбудил дело по факту хищения старинных монет. Сейчас предварительное следствие приостановлено, сообщил адвокат Снегиревых Алексей Наумов.