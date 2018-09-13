Из отдела полиции в Курске украли клад с золотыми монетами. Вместо золота похитители оставили три гаечных ключа и степлер

Следственный комитет в Курске возбудил дело по статье после хищения старинных монет, которые перевозили из отдела полиции в в Москве.

Клад нашел житель Курска, который ремонтировал частный дом. Под деревянными полами он обнаружил 260 золотых монет Российской империи, отчеканенных на рубеже XIX и XX веков.

Полицейские изъяли клад и поместили в комнату хранения вещдоков в отделе полиции № 1 в Курске. Позднее монеты по решению суда решили перевезти в Гохран.

Пропажу заметили, когда запечатанную коробку вскрыли в Москве. Вместо монет внутри лежали три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер.