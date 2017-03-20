В Китае на дне реки обнаружен клад с 10 тысячами монет конца династии Мин

Shanghai Daily
12:37, 20 марта 2017
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Китайские археологи обнаружили на дне реки в провинции Сычуань более 10 тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, а также ювелирные украшения и оружия, датируемые периодом конца династии Мин. Обнаруженные предметы, сообщили археологи, хорошо сохранились.

Клад был обнаружен в районе впадения в реку Миньцзян ее притока Цзиньцзян в 40 километрах от столицы провинции Сычуань — Чэнду.

В районе обнаружения клада в 1646 году, согласно историческим хроникам, соратники лидера крестьянского восстания Чжана Сяньчжуна были разбиты войсками династии Мин при попытке перевезти казну на юг. Считается, что в ходе сражения были подтоплены около 1000 лодок с монетами и другими драгоценными предметами.

«Эти предметы имеют огромную ценность для науки, истории и искусства. Они имеют выдающееся значение для исследования политической, экономической, военной и социальной жизни в династии Мин», — заявил Ли Боцянь, профессор института археологии и музеологии Пекинского университета (англ.яз.).

Shanghai Daily
Археологические изыскания на реке Миньцзян были начаты в январе 2017 года. Дно реки было частично осушено. Планируется, что раскопки будут продолжены до конца апреля.
Восстание Чжана Сяньчжуна, продолжавшееся с конца 1630-х до конца 1640-х годов стало одной из причин падения династии Мин, правившей Китаем с 1368 год. Войска Чжана Сяньчжуна в течение нескольких лет контролировали провинцию Сычуань.
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