В Китае на дне реки обнаружен клад с 10 тысячами монет конца династии Мин
Китайские археологи обнаружили на дне реки в провинции Сычуань более 10 тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, а также ювелирные украшения и оружия, датируемые периодом конца династии Мин. Обнаруженные предметы, сообщили археологи, хорошо сохранились.
Клад был обнаружен в районе впадения в реку Миньцзян ее притока Цзиньцзян в 40 километрах от столицы провинции Сычуань — Чэнду.
В районе обнаружения клада в 1646 году, согласно историческим хроникам, соратники лидера крестьянского восстания Чжана Сяньчжуна были разбиты войсками династии Мин при попытке перевезти казну на юг. Считается, что в ходе сражения были подтоплены около 1000 лодок с монетами и другими драгоценными предметами.
«Эти предметы имеют огромную ценность для науки, истории и искусства. Они имеют выдающееся значение для исследования политической, экономической, военной и социальной жизни в династии Мин», — заявил Ли Боцянь, профессор института археологии и музеологии Пекинского университета (англ.яз.).