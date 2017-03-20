В Китае на дне реки обнаружен клад с 10 тысячами монет конца династии Мин

Китайские археологи обнаружили на дне реки в провинции Сычуань более 10 тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет, а также ювелирные украшения и оружия, датируемые периодом конца династии Мин. Обнаруженные предметы, сообщили археологи, хорошо сохранились.

Клад был обнаружен в районе впадения в реку Миньцзян ее притока Цзиньцзян в 40 километрах от столицы провинции Сычуань — Чэнду.

В районе обнаружения клада в 1646 году, согласно историческим хроникам, соратники лидера крестьянского восстания Чжана Сяньчжуна были разбиты войсками династии Мин при попытке перевезти казну на юг. Считается, что в ходе сражения были подтоплены около 1000 лодок с монетами и другими драгоценными предметами.