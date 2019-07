Бывшая жена Пола Маккартни заявила, что добилась «существенной» выплаты по иску против компании Руперта Мердока

Бывшая супруга Пола Маккартни благотворительница Хизер Миллз сообщила, что добилась «существенной» финансовой выплаты от компании News Group Newspapers Ltd. Руперта Мердока. Размер выплаты она не уточнила.

Как сообщает The Guardian, Хизер Миллз заключила с компанией досудебное соглашение по иску против таблоида News of the World, который выпускала News Group Newspapers. Иск был подан из-за взлома телефона Миллз. По условиям соглашения, она должна отказаться от аналогичных претензий к The Sun.

Как пишет BBC News, Хизер Миллз сказала, что издатель принес ей и ее сестре Фионе извинения за «страдания, причиненные вторжением в их частную жизнь». Миллз добавила, что «преступная, целенаправленная клеветническая кампания», которую News of the World проводило в течение десятилетия, разрушила ее репутацию и помешала ей заниматься благотворительностью.

BBC News отмечает, что, хотя Миллз говорит о клевете, ее иск касался вторжения в частную жизнь.

Хизер Миллз входила в число 90 человек, среди которых был певец Элтон Джон и актриса Элизабет Херли, кто недавно урегулировал спор с News Group Newspapers из-за вторжения в частную жизнь. В 2018 году компания заложила на расходы по этим делам 14,7 миллиона фунтов стерлингов.

Таблоид News of the World выходил в Великобритании с 1843 по 2011 год. В 2006 году газету стали обвинять в незаконной прослушке телефонов знаменитостей, политиков и членов королевской семьи. Среди тех, кого прослушивали журналисты и нанятые ими детективы, были актриса Анджелина Джоли, актер Брэд Питт, музыкант Пол Маккартни, футболист Уэйн Руни.

В 2011 году News Group Newspapers закрыла News of the World. Компания продолжает выпускать таблоид The Sun.