Владимир Познер вышел из жюри конкурса ТЭФИ

Журналист Владимир Познер заявил, что не войдет в состав жюри телевизионной премии ТЭФИ-2019 и не будет участвовать со своими проектами в конкурсе.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», — говорится в колонке Познера, опубликованной на его сайте.

Познер также призвал Академию российского телевидения (АРТ) запретить организаторам конкурса — Комитету индустриальных телевизионных премий — вручать победителям статуэтки, созданные по эскизам Эрнста Неизвестного.

По словам Познера, он пообещал Неизвестному, что «если конкурс утратит те демократические принципы, которые изначально легли в его основу, его статуэтка не будет более вручаться в качестве приза».

Премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году Академией российского телевидения (АРТ), которую тогда возглавлял Владимир Познер. Пост главы АРТ Познер покинул в 2008 году после того, как от участия в конкурсе отказались НТВ и ВГТРК.

С 2014 года организатором ТЭФИ является Комитет индустриальных телевизионных премий.

В 2017 году Познер призывал отказаться от вручения ТЭФИ, указывая на недемократичность процедуры выбора победителей. Финалистов и победителей премии по действующей процедуре определяют не все члены Академии российского телевидения, а жюри, отобранное организаторами.