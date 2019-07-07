В Венесуэле из-за отключения электричества остановились два крупнейших НПЗ

Два крупнейших в Венесуэле нефтеперерабатывающих предприятия — Amuay и Cardon — остановили работу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По предварительным данным, причиной остановки НПЗ стали перебои с подачей электричества на полуострове Парагуана, где расположены предприятия.

«Теперь будет трудно запустить систему снова», — цитирует агентство комментарий, размещенный в соцсетях одним из сотрудников НПЗ.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы — PDVSA — пока остановку предприятий не прокомментировала.

Amuay и Cardon вместе с НПЗ Bajo Grande формируют нефтеперерабатывающий комплекс Парагуаны, считающийся третьим в мире по мощности и крупнейшим в Западном полушарии.

В марте в Венесуэле произошли масштабные отключения электричества из-за сбоев в работе гидроэлектростанции в Гури. Власти страны объяснили случившееся кибератакой и обвинили в происходящем США. Тогда нефтеперерабатывающие предприятия страны также временно прекращали работу.

Основным импортером венесуэльской нефти являются США. Соединенные штаты ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения, которые, в частности, распространяются на экспорт нефти.