В Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший на цистерне туристов. Погибли четыре человека

В Свердловской области сошел с дороги и взорвался бензовоз, на цистерне которого ехали несколько туристов. Четыре человека погибли, семеро пострадали, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.

Авария произошла около 23:00 под Карпинском. Двое туристов попросили водителя бензовоза подбросить их до трассы. По пути автомашину остановили еще восемь туристов, которым водитель разрешил сесть на цистерну.

На одном из участков дороги бензовоз слетел в кювет и загорелся. По предварительным данным, у автомашины отказали тормоза. Водитель, сообщает Znak.com, крикнул пассажирам, чтобы они спрыгивали и спрыгнул сам.

В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что водитель бензовоза находился в нетрезвом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся . Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает «Интерфакс».

Погибшие и пострадавшие в результате ДТП — жители Свердловской области. Сообщалось, что они были участниками международного . Однако представители местных властей заявляют, что туристы, которых вез бензовоз, с этим мероприятием никак не связаны. Тем не менее в региональной прокуратуре сообщили «Интерфаксу», что проверят организацию мероприятия на безопасность.