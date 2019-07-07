Псковские храмы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Храмы псковской школы архитектуры, построенные в XII — начала XVII, вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме религиозных сооружений в него также попали и другие образцы псковской школы архитектуры, включая оборонительные сооружения и гражданские здания.

Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова назвала в интервью ТАСС «историческим событием» включение памятников Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов, в свою очередь, сказал, что памятники Пскова давно должны были быть в списке всемирного наследия. «По разным причинам этот процесс затянулся. Но мы очень рады, что это произошло сегодня», — заявил он.

Собор Иоанна Предтечи на Завеличье в Пскове Shutterstock.com

Кроме храмов псковской школы архитектуры список всемирного наследия в 2019 году пополнили: дворцовый ансамбль Мафра (Португалия), святилище Бон-Жезуш-ду-Монти (Португалия), пещерный комплекс и священные горы Гран-Канарии (Испания), обсерватория Джодрелл-Бэнк (Великобритания) и исторический центр города Шеки (Азербайджан).

В настоящий момент в список всемирного наследия ЮНЕСКО внесены 18 рукотворных объектов, находящихся на территории России, включая Троице-Сергиеву лавру, Красную площадь и Кремль, Ферапонтов и Новодевичий монастыри, исторический центр Санкт-Петербурга. В списке ЮНЕСКО также 11 природных достопримечательностей, расположенных в России, например, озеро Байкал и вулканы Камчатки.