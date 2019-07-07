Муж подозреваемой в избиении девочки в Ингушетии работает в полиции

Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, арестованной по делу о жестоком избиении племянницы, работает в правоохранительных органах. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.

Семья, где воспитывалась семилетняя девочка, не нуждалась, добавил Мургустов. «В чем была проблема избивать этого ребенка, в чем была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей», — сказал он журналистам.

Биологическая мать ребенка, рассказал Мургустов, в 2017 году состояла на профилактическом учете в полиции, но затем из списка неблагополучных семей ее исключили. Уже после этого мать, по каким-то причинам, решила отдать девочку на воспитание родственникам отца ребенка — в семью его сестры. Документы об опеке не оформлялись.

4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя девочка с многочисленными ушибами и травмами. У девочки также обнаружили старые следы травм. В Назрани ребенку сделали операцию, а затем отправили для продолжения лечения в Москву. 7 июля московские врачи заявили, что состояние девочки пока не улучшилось. Ранее сообщалось, что у ребенка гангрена рук и ей грозит ампутация.

По подозрению в издевательствах над ребенком была задержана жительница города Сунжа Мака Ганиева, тетя девочки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.