В Telegram появились анимированные стикеры

Мессенджер Telegram добавил в новую версию приложения анимированные стикеры, сообщается в блоге компании.

Представители Telegram подчеркнули, что анимированные стикеры весят 20-30 килобайт, что в шесть раз меньше, чем фотографии.

В сообщении отмечается, что наборы анимированных стикеров могут создавать сами пользователи.

Сейчас доступны несколько стандартных наборов анимированных стикеров.

В России Telegram включен в реестр запрещенных ресурсов из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ РФ ключи шифрования. Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер, начиная с 16 апреля 2018 года.