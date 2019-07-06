В США разработали «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля». В МИД РФ усомнились в адекватности ее авторов

Агентство по международному развитию США (USAID) разработало « противодействия пагубному влиянию Кремля». Документ опубликован (.pdf) на сайте ведомства.

Глава USAID Марк Грин заявил, что цель концепции — помочь институтам, которые могут стать жертвами «кремлевской агрессии». В USAID отметили, что готовы помочь партнерам снизить зависимость от российских источников энергии, а также поддержать различные демократические институты гражданского общества.

Среди инструментов влияния России Марк Грин перечислил пропаганду через государственные СМИ и соцсети. Также он упомянул экономическое манипулирование в энергетическом секторе и финансовую помощь прокремлевским партиям и «антидемократическим кандидатам».

В МИД РФ назвали документ «инструментом идеологической борьбы и пропагандистской обработки», а также попыткой насадить русофобию в мире. Содержание документа, добавили в МИД, «наводит на размышления относительно адекватности его авторов».