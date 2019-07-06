В Калифорнии произошло самое сильное землетрясение за 20 лет

В Калифорнии в ночь на 6 июля произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщается на сайте Геологической службы США. Оно стало самым сильным с 1999 года, сообщает Reuters.

Землетрясение произошло в 17 километрах от города Риджкрест, в 202 километрах от Лос-Анджелеса. Из-за него произошло еще около 1,4 тысячи подземных толчков, сообщает CNN. Толчки ощущались в том числе в Лос-Анджелесе: местные жители говорят, что тряслись здания. Подземные толчки также ощущались в Лас-Вегасе и в Мексике.

После землетрясения в Калифорнии начались пожары. Пожарная служба округа Сан-Бернардино сообщила, что получила множество сообщений о трещинах в фундаментах зданий. Один человек получил незначительные травмы.

Это второе сильное землетрясение за неделю — 4 июля в Южной Калифорнии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,4.