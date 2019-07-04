В Калифорнии недалеко от Лос-Анджелеса произошло сильное землетрясение

В Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 150 километрах к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса в малонаселенной местности. В самом городе, по заявлениям местных жителей, также чувствовались подземные толчки.

Информации о жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами также объявлена не была.

Это первое землетрясение в Калифорнии магнитудой выше 6 за последние пять лет.

В январе 1994 года в результате землетрясения магнитудой 6,6 в окрестностях Лос-Анджелеса погибли 60 человек, более семи тысяч получили ранения. Экономический ущерб оценивался в десятки миллиардов долларов.