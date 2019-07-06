Суд в Ингушетии арестовал женщину, подозреваемую в избиении семилетней племянницы

Суд в Ингушетии заключил под стражу на два месяца 35-летнюю женщину, подозреваемую в избиении семилетней девочки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК.

4 июля семилетнюю девочку госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами в больницу в Назрани, где ей сделали операцию. Затем пострадавшую направили на лечение в Москву.

Врачи обнаружили у девочки старые переломы ребер и травму позвоночника. Ингушский омбудсмен по правам ребенка Зарема Чахкиева сообщила ТАСС, что врачи «на 100% одну руку уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов».

По подозрению в издевательствах над ребенком была задержана жительница города Сунжа Мака Ганиева, тетя девочки. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.