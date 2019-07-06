Полиция Москвы задержала участницу одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян

Полиция Москвы задержала на Болотной площади Валентину Лузанову, стоявшую в одиночном пикете в поддержку , сообщает «ОВД-Инфо».

Активистку задержали, когда рядом с ней встал участник паблика «Мужское государство», держа в руках плакат «Сестры Хачатурян — убийцы». Кроме Лузановой, полиция также задержала представителя «Мужского государства».

Серия одиночных пикетов в поддержку сестер Хачатурян проходит возле памятника «Дети — жертвы пороков взрослых».

Ранее активистки, поддерживающие сестер Хачатурян, сообщили, что получают угрозы от представителей «Мужского государства».

6 июля в Москве планировалось провести марш в защиту сестер Хачатурян, но мэрия отказалась согласовать мероприятие. В итоге заявительницы акции решили перенести ее на 27 июля.