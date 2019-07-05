В «Единой России» отказались «рефлексировать» из-за расследования Навального о домах и отелях главы московского отделения партии

Комиссия по этике «Единой России» не станет проверять главу отделения партии в Москве Андрея Метельского из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о принадлежащей ему недвижимости, сообщает Znak.com.

«Этот вопрос к работе комиссии по этике», — сказал замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он отметил, что Метельский решил судиться из-за расследования, поэтому «вмешательство партийных структур не потребовалось».

Ревенко считает, что «Навальный и его сотоварищи» должны доказать информацию, которую они «выплеснули на широкие экраны интернета». Он считает, что расследование ФБК стало частью «политической борьбы».

Основатель ФБК Алексей Навальный сообщил 1 июля, что глава «Единой России» в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью в 5,7 миллиарда рублей. Среди активов, перечисленных в расследовании, упоминались четыре гостиницы в Австрии.

Андрей Метельский связал публикацию ФБК с . Он назвал это попыткой опорочить его честное имя. Глава московских единороссов пообещал подать в суд из-за расследования Навального.