В «Единой России» отказались «рефлексировать» из-за расследования Навального о домах и отелях главы московского отделения партии
Комиссия по этике «Единой России» не станет проверять главу отделения партии в Москве Андрея Метельского из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о принадлежащей ему недвижимости, сообщает Znak.com.
«Этот вопрос не имеет отношения к работе комиссии по этике», — сказал замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он отметил, что Метельский решил судиться из-за расследования, поэтому «вмешательство партийных структур не потребовалось».
Ревенко считает, что «Навальный и его сотоварищи» должны доказать информацию, которую они «выплеснули на широкие экраны интернета». Он считает, что расследование ФБК стало частью «политической борьбы».
«Каждого из нас могут обвинить в чем угодно. Например, что мы по утрам пьем кровь младенцев. Каждый раз что будем делать, рефлексировать? Когда речь идет о дискуссии между нами и оппонентами, эмоции перехлестывают. Но это дискуссия», — подытожил Ревенко.
Основатель ФБК Алексей Навальный сообщил 1 июля, что глава «Единой России» в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью в 5,7 миллиарда рублей. Среди активов, перечисленных в расследовании, упоминались четыре гостиницы в Австрии.
Андрей Метельский связал публикацию ФБК с выборами в Мосгордуму. Он назвал это попыткой опорочить его честное имя. Глава московских единороссов пообещал подать в суд из-за расследования Навального.