С космодрома Восточный запустили «Союз» с иностранными спутниками

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный утром 5 июля. Трансляцию пуска вел «Роскосмос».

С помощью разгонного блока «Фрегат» ракета-носитель выведет на орбиту российский гидрометеорологический аппарат «Метеор-М» № 2-2 и 32 малых спутника США, Финляндии, Великобритании, Израиля, Швеции и других государств.

В 8:50 по московскому времени, через восемь минут после старта, «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты. Через 4,5 часа разгонный блок поднимет спутники на высоту примерно 850 километров от Земли.