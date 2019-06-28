139 жителей поселка у космодрома Восточный отказались эвакуироваться на время запуска ракеты «Союз»

Из трех районов в Амурской области проведут эвакуацию 142 человек перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б», намеченного на 5 июля на космодроме Восточный.

Часть жителей поселка Чагоян в Шимановском районе — 139 человек — отказалась от эвакуации, сообщает региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности. Поселок расположен в 27 километрах от космодрома.

В прошлые годы жители поселка также отказывались эвакуироваться во время запусков с Восточного. Как сообщал «Коммерсант» перед первым пуском в 2016 году, треть жителей отказалась покидать дома, опасаясь воровства и мародерства.

На 5 июля 2019 года (резервные даты 6, 7 и 8 июля) запланирован пятый запуск с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М».

28 ноября 2017 года с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая среди прочего должна была вывести на орбиту спутник «Метеор-М». Старт ракеты прошел штатно, но на этапе вывода спутника на расчетную орбиту произошел сбой. В итоге разгонный блок «Фрегат» затонул в Атлантическом океане, спутник был потерян.