Путин отменил штрафы для студентов, учившихся за рубежом по государственным грантам и не вернувшихся в Россию

Российским студентам, проходившим обучение в иностранных вузах по государственным грантам и не вернувшимся в РФ, больше не придется платить крупные штрафы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Российские студенты, самостоятельно поступившие в иностранный университет, могут претендовать на конкурсной основе на государственный грант на оплату обучения. После обучения получатель гранта должен поступить на работу в российскую компанию в соответствии с полученной квалификацией.

Ранее, если это условие не выполнялось, то выпускник должен был выплатить штраф в двукратном размере гранта, а также возместить бюджетные средства, потраченные на обучение. Теперь штраф отменен — получатель гранта, не вернувшийся в Россию, должен будет лишь вернуть стоимость обучения.

Гранты на обучение студентов, самостоятельно поступивших в иностранные университеты, выдаются в соответствии с указом «О мерах по укреплению кадрового потенциала РФ», принятым в конце 2013 года.