Металлургическая компания Прохорова попросила у государства 60 миллиардов рублей на проект в Сибири

Горно-металлургическая компания «Интергео», входящая в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, попросила у государства 60 миллиардов рублей для проекта производства металлов для выпуска аккумуляторов в Восточной Сибири.

Как сообщает «Коммерсант», глава совета директоров компании Александр Хлопонин в июне направил соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Интергео» просит государство построить дороги и линии электропередач для двух горно-обогатительных комбинатов в и . Госинвестиции предлагается окупить за счет налоговых платежей в течение четырех-пяти лет.

В Минпромторге сообщили, что правительство готовит предложения по господдержке проекта. На строительство дорог планируется выделить 40 миллиардов рублей, на линии электропередач — 18,8 миллиарда.

Общие затраты на проект в «Интергео» оценивают в 193,2 миллиарда рублей. «Коммерсант» отмечает, что в проекте участвуют Российско-китайский инвестиционный фонд, фонд из Ближнего Востока и .