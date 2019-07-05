«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений. Будут оценивать рейтинг партии и результаты выборов

«Единая Россия» вводит для своих региональных отделений, рассказали РБК два источника в руководстве партии власти, добавив, что официально об этом объявят 5 июля на партийной конференции.

Эффективность региональных отделений будет оцениваться по трем параметрам: электоральный рейтинг, его динамика (планируют отслеживать раз в квартал) и результаты выборов.

Если на протяжении двух кварталов подряд рейтинг партии в регионе был ниже среднего по стране и при этом его динамика отрицательная, «то это сигнал секретарю регионального отделения». «По худшим будут приниматься решения», — заявил источник РБК в руководстве «Единой России».

Первые итоги по KPI планируют подвести после 8 сентября — единого дня голосования.

В сентябре 2018 года кандидаты на посты губернатора от «Единой России» не смогли выиграть выборы сразу в нескольких регионах. На выборах в региональные законодательные собрания «Единая Россия» тогда получила 63,5% депутатских мандатов. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак объяснил такие результаты «Единой России» негативным информационным фоном от .