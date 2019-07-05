Двоих россиян задержали в Ливии за попытку вмешаться в выборы

Спецслужбы Ливии задержали двух российских граждан по подозрению в попытке вмешаться , сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ливийской прокуратуры, с которыми ознакомилось агентство.

В документах, в частности, говорится о «тайной встрече» россиян с сыном свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саиф аль-Исламом, который, как предполагается, выставит свою кандидатуру на выборах.

Информация с ноутбуков и карт памяти, изъятых у россиян при обыске, позволяет утверждать, что они работали на компанию, «специализирующуюся на оказании влияния на выборы в нескольких африканских странах».

Еще один гражданин России, который привлек внимание спецслужб Ливии в связи с предполагаемой попыткой вмешательства в выборы, успел покинуть страну.

Где и когда были задержаны россияне, не уточняется. Имена задержанных, а также название компании, с которой их связывают, Bloomberg не называет. Российская сторона информацию о задержании граждан РФ в Ливии пока не комментирует.

Западные СМИ сообщали, что в Ливии действуют наемники российской ЧВК «Вагнер», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В США Пригожину предъявлены официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы. Агентство Bloomberg в ноябре 2018 года сообщало, что структуры Пригожина занимаются обеспечением безопасности или организацией политических кампаний в 10 странах Африки, в том числе в Ливии.