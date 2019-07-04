Вероника Скворцова попросила закупить для Минздрава французский Falcon 7X вместо российского SSJ 100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила правительство купить для подотчетного Минздраву Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) самолет Falcon 7X. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма министра; его подлинность подтвердил источник, близкий к Минздраву.

Самолет нужен ФМБА для санитарно-авиационной эвакуации. В письме Скворцова объясняет, почему французский для этих целей предпочтительнее, чем российский . По словам Скворцовой, французский самолет имеет более подходящие летно-технические характеристики и стоит дешевле. Цена Falcon 7X составляет 4,2 миллиарда рублей, SSJ 100 — 5,4 миллиарда, сказано в письме.

Из текста не ясно, почему Скворцова сравнивает именно Falcon 7X и SSJ 100, отмечает РБК. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ 100 с его производителем, компанией «Гражданские самолеты Сухого», и получило от него коммерческое предложение.

Сейчас у ФМБА нет самолетов; закупить планируется только один. Соответствующее поручение в марте 2019 года дала вице-премьер Татьяна Голикова, следует из письма Скворцовой.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые находились на борту.