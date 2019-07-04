В Минске задержали представителей российской компании по делу о взрывах во время салюта

Двое сотрудников российской компании, поставившей фейерверки для салюта ко Дню независимости Белоруссии, задержаны в Минске, сообщает БелТА со ссылкой на белорусский СК.

Имена задержанных не раскрываются, известно, что это мужчины в возрасте 25 и 28 лет. Их подозревают в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В Следственном комитете сообщили, что сотрудники компании «осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир», что не предусмотрено правилами обращения с фейерверками.

3 июля во время салюта в Минске несколько фейерверков взорвались возле земли. Один человек погиб и не менее девяти пострадали. По одной из версий следствия, взрывы произошли из-за некачественных фейерверков, которые поставила российская компания «Пиро-Росс» из Сергиева Посада.

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