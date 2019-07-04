Суд отклонил иск сотрудника Amnesty International к МТС из-за взлома аккаунта в Telegram

Таганский суд Москвы отклонил иск сотрудника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского, поданный к МТС из-за взлома его аккаунта в мессенджере Telegram, сообщает «МБХ медиа».

Судья сказал на заседании, что отклонил иск, поскольку «истец не обращался к ответчику с претензией, предусмотренной законом».

В своем иске Олег Козловский требовал, чтобы компания МТС выплатила ему один рубль в качестве компенсации морального вреда.

На заседании суда присутствовал представитель МТС, при этом Козловский и его адвокат не пришли. Как сообщил Козловский в твиттере, для него решение суда стало сюрпризом. Он уверяет, что по делу не проводили предварительного заседания. В карточке дела на сайте суда сказано, что 6 июня судья провел беседу в рамках рассмотрения иска.

Аккаунт Олега Козловского в Telegram взломали в апреле 2016 года. В Telegram сообщили, что для входа в аккаунты использовался код, отправленный по СМС. Сам Козловский уверял, что в тот момент у него отключили доставку СМС.

В МТС утверждали, что отключили доставку СМС на номер Козловского из-за «несанкционированных запросов» на его телефон. В компании называли иск Козловского «манипуляцией и самопиаром за счет популярного бренда».

По такой же схеме в апреле 2016 года был взломан аккаунт в Telegram другого абонента МТС, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова.