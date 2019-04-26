Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома аккаунта в Telegram

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в суд на МТС из-за взлома его телеграм-аккаунта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста международной правозащитной группы «Агора» Ильнура Шарапова.

В 2016 году телеграм-аккаунт Козловского был взломан — некто сумел войти в него, используя код доступа, полученный по СМС. Козловский — абонент МТС — уверяет, что на его телефон сообщение с кодом доступа не поступало, в тот момент у него по неизвестной причине были отключены услуги доставки СМС и доступа в интернет.

В МТС сообщили «Коммерсанту», что им ничего неизвестно об иске Козловского, а также назвали обращение в суд «манипуляцией и самопиаром за счет популярного бренда на событиях трехлетней давности».

Аккаунты оппозиционеров Олега Козловского и Георгия Албурова в телеграме были взломаны в конце апреля 2016 года. В обоих случаях, как сообщалось, сотовый оператор МТС отключил на их номерах СМС-сервис.

В ответе МТС, полученном в ходе доследственной проверки по обращению Козловского, говорилось, что на его телефон были зарегистрированы «несанкционированные запросы», в связи с чем сотрудники оператора сделали вывод об атаке из внешней сети и отключили СМС.

Читайте также Российские вооруженные киберсилы Как государство создает военные отряды хакеров. Репортаж Даниила Туровского