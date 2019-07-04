Правительство не поддержало законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах

Правительство не поддерживает законопроект о снижении , который весной внесли депутаты от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев. Его отзыв опубликован на сайте парламента.

По мнению представителя правительства, авторы законопроекта не обосновали необходимость изменений, а именно не привели «достаточных сведений» о неэффективности существующих норм и данных о проблемах правоприменения.

Законопроект предлагает установить верхнюю планку муниципального фильтра в 5% от общего числа депутатов вместо 10%.

С инициативой смягчения фильтра выступила в 2018 году глава ЦИК Элла Памфилова. В Кремле неофициально заявляли, что не видят необходимости в таких изменениях.

Оппозиционные силы — как представленные в парламенте, так и нет — последовательно выступают за полную отмену муниципального фильтра, называя норму способом отсеять конкурентов партии «Единая Россия».