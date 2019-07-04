«Настоящее время»: семья главы Генштаба владеет недвижимостью на 100-150 миллионов рублей
Семья начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова владеет 131-метровой квартирой в Москве и дачей площадью в 554 квадратных метра в Подмосковье. Об этом сообщает издание «Настоящее время», ссылаясь на данные Росреестра.
По данным издания, в январе 2013 года супруга главы Генштаба стала собственницей квартиры на улице Авиаконструктора Микояна, недалеко от здания ГРУ. В ЕГРН имя собственника жилья скрыто, но до 2017 года в данных Росреестра значилась фамилия жены генерала. По оценке «Настоящего времени», квартира может стоить примерно 50 миллионов рублей.
Дача генерала расположена в коттеджном поселке Афинеево на участке площадью 2,1 тысячи квадратных метров. Кроме дома на участке находится баня площадью 236,3 квадратных метра. В Росреестре владелец недвижимости скрыт, но площадь дома, бани и участка совпадают с данными из декларации Герасимова. Кроме того, семья генерала состоит в числе соучредителей общества застройщиков «Афинеево». Издание оценивает стоимость подмосковной усадьбы семьи Герасимова в 50-100 миллионов рублей.
Валерий Герасимов, судя по его биографии на сайте Минобороны, служит в армии с середины 1970-х годов. «Настоящее время» отмечает, что с 2009 года генерал и его супруга заработали чуть меньше 31 миллиона рублей, причем треть суммы (9,3 миллиона) пришлась на 2018 год. В среднем Герасимов зарабатывает 2,9 миллиона рублей в год. У него есть служебная дача площадью 891 квадратный метр.
В Минобороны отказались комментировать, на какие средства Валерий Герасимов приобрел недвижимость в Москве и Подмосковье. Начальник Генштаба на письма журналиста издания не ответил.
Недвижимость Валерия Герасимова стоит в разы дешевле, чем жилье других высокопоставленных сотрудников Минобороны, отмечает «Настоящее время». Так, по данным разных расследований, которые приводит OCCRP, семья министра обороны Сергея Шойгу владеет недвижимостью на 2,6 миллиарда рублей.
Первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет дачей на Рублевке за 950 миллионов рублей. В Минобороны считают, что оценка ФБК не соответствует действительности.