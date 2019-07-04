«Настоящее время»: семья главы Генштаба владеет недвижимостью на 100-150 миллионов рублей

Семья начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова владеет 131-метровой квартирой в Москве и дачей площадью в 554 квадратных метра в Подмосковье. Об этом сообщает издание «Настоящее время», ссылаясь на данные Росреестра.

По данным издания, в январе 2013 года супруга главы Генштаба стала собственницей квартиры на улице Авиаконструктора Микояна, недалеко от здания ГРУ. В имя собственника жилья скрыто, но до 2017 года в данных Росреестра значилась фамилия жены генерала. По оценке «Настоящего времени», квартира может стоить примерно 50 миллионов рублей.

Дача генерала расположена в коттеджном поселке Афинеево на участке площадью 2,1 тысячи квадратных метров. Кроме дома на участке находится баня площадью 236,3 квадратных метра. В Росреестре владелец недвижимости скрыт, но площадь дома, бани и участка совпадают с данными из декларации Герасимова. Кроме того, семья генерала состоит в числе соучредителей общества застройщиков «Афинеево». Издание оценивает стоимость подмосковной усадьбы семьи Герасимова в 50-100 миллионов рублей.

Валерий Герасимов, судя по его биографии на сайте Минобороны, служит в армии с середины 1970-х годов. «Настоящее время» отмечает, что с 2009 года генерал и его супруга заработали чуть меньше 31 миллиона рублей, причем треть суммы (9,3 миллиона) пришлась на 2018 год. В среднем Герасимов зарабатывает 2,9 миллиона рублей в год. У него есть служебная дача площадью 891 квадратный метр.

В Минобороны отказались комментировать, на какие средства Валерий Герасимов приобрел недвижимость в Москве и Подмосковье. Начальник Генштаба на письма журналиста издания не ответил.

Недвижимость Валерия Герасимова стоит в разы дешевле, чем жилье других высокопоставленных сотрудников Минобороны, отмечает «Настоящее время». Так, по данным разных расследований, которые приводит , семья министра обороны Сергея Шойгу владеет недвижимостью на 2,6 миллиарда рублей.

Первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет дачей на Рублевке за 950 миллионов рублей. В Минобороны считают, что оценка ФБК не соответствует действительности.