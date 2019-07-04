На бывшего главу «Автодора» завели уголовное дело из-за строительства кольцевой дороги в Подмосковье

В отношении главы «Автодора» возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Большой объем нарушений был поднят в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области, по ее результатам в отношении председателя правления госкомпании „Автодор“ за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело», — заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в Счетной палате.

Имени фигуранта дела он не назвал. На момент проведения проверок «Автодор» возглавлял Сергей Кельбах. В феврале 2019 года в должности председателя правления госкомпании его сменил Вячеслав Петушенко. Кельбах сейчас занимает пост советника генерального директора РЖД.

Обновлено. В «Автодоре» заявили, что уголовное дело расследуется в отношении бывшего председателя правления.

Проект Центральной кольцевой автодороги в Московской области подразумевает строительство четырехполосной трассы, которая должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Дорога должна пройти рядом с Московским малым кольцом («бетонкой»). Проезд по трассе будет платным. Строительство намеревались завершить к 2025 году.

Предварительно затраты на строительство ЦКАД оценивали в 313,2 миллиарда рублей. В марте 2019 года «Ведомости» сообщали, что на проект дополнительно потребуется еще 44-45 миллиардов рублей из бюджета.

Проверка контрактов на строительстве ЦКАД проводилась Счетной палатой и Генпрокуратурой по поручению президента РФ.