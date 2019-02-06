Медведев сменил главу «Автодора». Это связывают со срывами сроков строительства ЦКАД
Надежный источник
Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха «по его просьбе». Теперь компанию возглавит ее первый замглавы по технической политике Вячеслав Петушенко.
Ранее РБК и «Ведомости» анонсировали отставку Кельбаха, называя в качестве наиболее вероятной причины срыв сроков сдачи ЦКАД. По информации источников РБК, Кельбах мог уйти в отставку еще в 2018 году, но хотел ускорить строительство и сменить команду. «Команду он действительно поменял, но исправить ситуацию со ЦКАД не удалось», — сказали собеседники издания. Срок сдачи ЦКАД перенесли с конца 2019 на 2020 год.
По информации «Ведомостей», Кельбах перейдет на работу в РЖД.