Медведев сменил главу «Автодора». Это связывают со срывами сроков строительства ЦКАД

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха «по его просьбе». Теперь компанию возглавит ее первый замглавы по технической политике Вячеслав Петушенко.

Ранее РБК и «Ведомости» анонсировали отставку Кельбаха, называя в качестве наиболее вероятной причины срыв сроков сдачи . По информации источников РБК, Кельбах мог уйти в отставку еще в 2018 году, но хотел ускорить строительство и сменить команду. «Команду он действительно поменял, но исправить ситуацию со ЦКАД не удалось», — сказали собеседники издания. Срок сдачи ЦКАД перенесли с конца 2019 на 2020 год.

По информации «Ведомостей», Кельбах перейдет на работу в РЖД.

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